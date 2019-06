Perdió todo en el incendio de su vivienda en Copetonas: sospecha que fue intencional

En la madrugada de este martes, un voraz incendio dejó daños totales en una vivienda de Copetonas, propiedad del vecino Carlos Lozano.

El hombre se encontraba durmiendo en una casa que cuidaba, cuando escuchó a los bomberos y se dio cuenta que se estaba incendiando su casa. Lozano sospecha que fue intencional.

“Había una llamarada en mi casa, llegamos todos juntos, la policía, los bomberos, todos, se quemó todo. Para mí fue un incendio intencional, eso fue a las 12.30, 1 de la mañana. Sentí los bomberos y me levanté, yo estaba en otra casa que estoy cuidando”, dijo en primer término.

“Otra persona dio el aviso, creo que fue la policía la que avisó porque andaba recorriendo, además hace una semana me abrieron las puertas, no me quedaron ni las chapas, perdí todo, quedé en la calle”, agregó.

“Para mí han echado una botella con nafta, se agarró todas las piezas, cocina, comedor, todo. Yo trabajo vendiendo lechones, huevos, algún cordero, soy un peón pobre, ahora me he quedado en la calle”, sostuvo Lozano.

Los bomberos trabajaron durante un largo tiempo y también estuvo en el lugar la policía de Copetonas.