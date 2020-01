Periodista de La Nación denunció abigeato en su campo de Chaves

María Martini, integrante del staff periodístico del diario La Nación, propietaria de un campo en el distrito de Adolfo Gonzales Chaves, habló con LU 24 luego de constatar robo de ovinos y vacunos en su establecimiento.

Dijo que “el 27 de diciembre recibo una llamada anónima de una persona que se hizo llamar Carlos González, en donde me indicaba que faltaban ovejas del campo, las que tengo para consumo”.

“Al constatar que faltaban ovejas también nos pusimos a contar las vaquillonas, y faltaba un número significativo; hice la denuncia ante la Policía Rural de Gonzales Chaves, quienes se pusieron a disposición y se hicieron cargo de la investigación de manera rápida y efectiva, pasando las actuaciones a la fiscalía especializada en Delitos Rurales de Bahía Blanca”, relató.

“Sería importante que se aclare y se sepa quienes robaron hacienda en mi campo, no solo por mí por el daño económico que genera sino para productores de todo el partido; yo heredé el campo de mi tía, me quede con una parte en 2016, y en otra oportunidad me robaron 11 terneros y 12 vaquillonas en ese momento estaba Catalina Loza de jefa del CPR y encontró todo muy rápido, en Laprida, en el medio del pueblo, fue increíble porque tenía hacienda de todos los colores quien había robado mis animales”, concluyó.

