Periodista tresarroyense murió al caer de un acantilado en Mar del Plata

26 noviembre, 2025 2.254

Leticia Lembi, de 33 años, una periodista oriunda de Tres Arroyos falleció este miércoles: cayó desde 25 metros de un acantilado en la zona de la Ruta 11.

Según medios marplatenses, como el portal 0223 y el diario La Capital, Lembi se encontraba con un primo y otros amigos en la zona del kilómetro 535 de la Ruta 11, frente a la Estancia La Moringa, cuando quiso tomarse una Selfie.

En ese momento perdió el equilibrio y cayó desde una altura de 25 metros, lo que produjo su fallecimiento de manera instantánea.

Trabajó en el lugar personal de Rescate, quienes se encargaron de extraer el cuerpo de la zona de la playa.

Volver