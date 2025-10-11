Perros sueltos matan ovejas en San Mayol

Marcelo Calvete vecino de San Mayol denunció a través de nuestro medio que perros sueltos mataron tres corderos y dos ovejas de su propiedad, además de lastimar a otros que seguramente deberá sacrificar por la cantidad de lesiones que presentan.

Cansado de que esto siga sucediendo y no poder hacer nada Calvete dijo “en un momento decidí hacer algo atacándolos, pero la Policía me allanó quitándome mi arma, no sé qué más hacer y nadie toma cartas en el asunto”.

“Tengo todo en regla, no molesto a nadie, vivo en Tres Arroyos y vengo los finde semana, hay un vecino que le pasa lo mismo ya le mataron más de 16 animales y nadie se hace cargo ante esto decidí contactarme con LU 24 para ver si está situación cambia”.

Con visible angustia expresó que la situación ya lo supera, “de los animales que me mataron, tres tenía vendidos para entregar por el Día de la Madre, ahora todo se me complica, no puedo acusar a nadie porque no ví de quién eran los perros, pero ahora por mas que reclame el daño está hecho”, dijo con resignación.



