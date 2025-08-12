Persecución, drogas y dinero: Los acusados esperan la elevación a juicio en el penal

12 agosto, 2025 0

Los dos sujetos que se encuentran con prisión preventiva acusados de supuesta comercialización ilegal de drogas, portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad, esperan la elevación a juicio alojados en la cárcel y en tal sentido, desde la Fiscalía trabajan en la obtención de pruebas suficientes para hacer el pedido correspondiente.

Recordamos que el hecho tomó estado público a mediados de julio, luego de una cinematográfica persecución, donde los individuos en su fuga se fueron despojando de elementos que luego fueron recuperados por los investigadores.

En el procedimiento se secuestró droga, arma de fuego y una fuerte suma de dinero. Ambos imputados son oriundos de nuestra ciudad.

