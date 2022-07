Persecución y choque fatal en Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y hay 3 muertos

Como resultado de una persecución policial que se inició esta madrugada en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, un automóvil terminó incrustado debajo de un camión en el ramal Campana de la autopista Panamericana, y tres de sus cuatro ocupantes murieron en el acto. El restante, un menor de 16 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital cercano.

Según precisaron desde Autopistas del Sol en su cuenta de Twitter, la colisión ocurrió a la altura del kilómetro 33,7 del ramal Campana, mano al norte, justo después de la estación de peaje.

Fuentes judiciales detallaron que la secuencia se inició cuando desde el Centro de Operaciones Tigre (COT) notaron una actitud sospechosa de los cuatro ocupantes de un Volkswagen Vento color negro -entraban y salían del rodado y consumían alcohol y otras sustancias- que se encontraba estacionado sobre camino Bancalari. Ante esta situación, se dio aviso a la patrulla municipal y un móvil se acercó al lugar para identificar a los individuos, pero ellos se negaron y se dieron a la fuga. En ese momento, se inició la persecución.

Las imágenes de una cámara de vigilancia apostada sobre la colectora de la autopista Panamericana muestran que cuando el patrullero intentó interceptar al vehículo sospechoso, el conductor aceleró y continuó la huida. El video también exhibe que un agente policial estuvo a punto de ser atropellado por los sospechosos cuando éste intentaba detener la marcha del vehículo.

La persecución se extendió a lo largo de unos 5 kilómetros. Al pasar a toda la velocidad por la estación de peaje Campana, el conductor del vehículo sospechoso perdió el control del mismo e impactó contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado a un costado de la traza.

A raíz del choque y las heridas sufridas, tres ocupantes del vehículo murieron en el acto. En tanto, otra persona tuvo que ser rescatada por personal de bomberos y fue derivado a un hospital cercano. Según le confirmaron a este medio a partir de testimonios de familiares que se acercaron al lugar del siniestro, el conductor del automóvil sería Joel Guillermo Galván -tenía antecedentes penales-, de 25 años y apodado “El Gordo”. Desde su círculo íntimo informaron que el vehículo que conducía era robado, ya que últimamente el joven solía delinquir por la zona norte del Conurbano bonaerense.

La acompañante de Galván fue identificada inicialmente como Malena Antonela Chiocconi, de 21 años, lo cual confirma las sospechas de una mujer que se acercó a la escena del choque cerca de las 7.30 de la mañana y decía que su hija la llamó “asustada” para contarle que estaba siendo perseguida por la policía. “Creo que mi hija iba en el auto. Ella me mandó un mensaje que decía ‘mamá estoy llorando, nos está persiguiendo la policía y no sé por qué’. Era la primera vez que mi hija se subía a ese auto”, contó la mujer a los medios de prensa apostados en el lugar.

En tanto, personal de Bomberos Voluntarios de General Pacheco rescató con vida a un adolescente de 16 años identificado como M.G., quien viajaba en el asiento trasero del Volkswagen Vento. Hasta el momento se desconoce la identidad del tercer fallecido.

Delincuentes de la zona

Fuentes cercanas a la investigación precisaron que los dos hombres mayores que murieron en el choque tenían antecedentes -robo a mano armada y encubrimiento, entre otros- y formaban parte de familias de delincuentes conocidos en la zona.

En cuanto al vehículo siniestrado, el mismo no tiene pedido de secuestro pero los investigadores sospechan que tenía cambiada la patente y que podría tratarse de un auto mellizo. Para avalar esta versión, se aguarda a sacar los números de chasis y motor correspondientes.

Esta hipótesis cobra más relevancia aún a partir del testimonio de Juan Pablo, quien se acercó al lugar donde ocurrió la fatal colisión y le contó a la prensa que el lunes pasado fue robado por cuatro ladrones que se movían a bordo de un Volkswagen Vento similar al del choque. “El viernes retiro una camioneta 0 kilómetro. El lunes, acá en Del Viso, el mismo auto con las mismas características, color y modelo me embiste. Eran 4 personas a punta de pistola. Tenían entre 20 y 25 años. Todos jóvenes y totalmente drogados. Me robaron camioneta, teléfono, relojes. Todo lo que tenía encima”, contó en diálogo con TN.

A pesar de que ese día también se inició una persecución para dar con los delincuentes, éstos se dieron a la fuga cuando bajaron en Ruta 202 y Panamericana. “La Policía me acaba de decir que a ese auto lo robaron el lunes a la madrugada, y a mi me robaron esa misma noche”, declaró el hombre cuyas declaraciones apoyan la versión que barajan los investigadores.

Armando, chofer del camión contra el que impactó el automóvil que era perseguido por la policía, también habló con la prensa y brindó más detalles del hecho. “Estaba durmiendo y me despertó el golpe. Bajé el vidrio y me encontré con el auto ahí abajo”, contó el hombre. Además, confirmó que “un masculino” fue trasladado a un centro de salud cercano y que una mujer, una de las tres víctimas fatales, viajaba en el asiento del acompañante.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pacheco, personal de la Policía Bonaerense y Gendarmería. Debido al importante operativo montado en el lugar, se registran importantes demoras en la circulación mano a provincia de Buenos Aires.

La causa, calificada como homicidio culposo, quedó en manos de la UFI de Don Torcuato, a cargo del fiscal Cosme Iribarren.

