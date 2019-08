Pesadilla durante la madrugada: amenazaron con prenderlos fuego y se llevaron dinero y alhajas

Un violento asalto sufrió una familia de esta ciudad mientras dormía en su vivienda de calle Larrea 180. Fueron tres los delincuentes que, días atrás, con sus rostros cubiertos le robaron a un matrimonio y su hijo discapacitado, tras amenazarlos con prenderlos fuego.



Se llevaron dinero en efectivo y alhajas de oro tras provocar un gran desorden. Además, pedían dólares, que no tenían, ya que mencionaban que sabían que cobraban un arrendamiento y hablaban de una caja fuerte que no existe. “No sé de dónde sacaron eso”, manifestó.

Carolina Rucci de Di Marco, una de las víctimas, le contó a Lu 24 que “fue alrededor de las 3 de la madrugada, cuando nos despertaron y al principio, dormida, me parecía que era el doctor. Nos decían que no nos preocupáramos, que no nos iba a pasar nada. Dos se aparecieron así en la habitación y el otro estaba con nuestro hijo discapacitado en su pieza, pero él se quiso defender y por las marcas parece ser que lo han sujetado”.

“Nos amenazaban con que nos iban a quemar. Jugaban con los fósforos o el encendedor y el alcohol, entonces tuvimos que dejar que nos revolvieran todo”, relató.

“Lo más importante que se llevaron fueron las alianzas que tuve que dárselas con el cintillo: un anillo de oro con una perla de cultivo”, agregó.

Los ladrones estuvieron en el domicilio de los Di Marco unas dos horas, tras acceder por la puerta que da al patio. “Nos hicieron pasar un mal rato”, lamentó la mujer.