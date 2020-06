Pese al megaoperativo, robaron por alrededor de 90 mil pesos en un comercio de Pringles

Indumentaria varia por un valor estimado en 90 mil pesos sustrajeron delincuentes, esta madrugada, de un céntrico comercio de Coronel Pringles, ciudad en donde se realiza un megaoperativo policial.



La propietaria de Casa Mickey, Elba, informó, a través de una entrevista con diario El orden, que se enteraron a las 7:30 cuando asistieron a trabajar al local de calle Rivadavia y se encontraron con la vidriera rota.

“La persona que entró es chica. Se llevó unos botines número 44 y una campera que había en exhibición. De la fila del medio de las camisas Columbia se llevaron 3, talle XL, y dos pantalones chiquitos. Dejaron las perchas, todo prolijito”, relató. En este sentido, dijo que piensa “que entró un chico para robar para un grande que estaba afuera”.

“Es la primera vez que me robaron en 50 años. Ahora hay que echar alcohol por todos lados. Te da miedo de que puedan haber infectado algo, al no saber quién es, no sabés lo que tocó”, manifestó.

El hecho habría ocurrido entre las 2:30 y 3 de este sábado. Aún restaban determinar faltantes. “Yo le agradezco a la policía de acá que a los 5 minutos que llamamos estaba acá. Los chicos son de 10”.

“Una demostración de los ladrones”

“Con honestidad creo que fue una demostración de los ladrones por todo el despelote que hicieron ayer con la entrada de toda esa policía. Que me perdonen pero vienen nada más que para infectar al pueblo, porque andan de pueblo en pueblo y esas cosas molestan”, concluyó.

El megaoperativo

Un centenar de agentes pringlenses, de Bahía Blanca (incluyendo a Policía Vial con motos), Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Punta Alta, Gonzales Chaves y Coronel Suárez llevaron adelante el procedimiento.

Todos los municipios colaboraron, a pedido de la Superintendencia, con móviles, motos ruteras y drones.

