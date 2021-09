Picadas en Chaves: Ustarroz destacó la labor policial para reunir pruebas

Días pasados, fueron secuestrados dos vehículos en un allanamiento por el delito de picadas, en Adolfo Gonzales Chaves, en una acción impulsada a través de la Ayudantía Fiscal, a cargo del Dr. Juan Carlos Ustarroz luego de la prueba colectada observando el registro de quince cámaras de seguridad.

El funcionario judicial habló al respecto con LU 24, y resaltó el trabajo de la fuerza policial chavense, que a través del relevamiento de quince cámaras de seguridad, se pudo establecer cuando se realizaban las picadas, el momento en que se buscaban los autos, que luego salían juntos en una picada, y que luego había otra conversación y se generaba la siguiente, por lo que se presentaron estas pruebas al Juzgado de Garantías y se solicitaron los allanamientos que culminaron con el secuestro de los autos”.

“Este tipo de delitos es muy difícil de probar; uno lo que ve es la foto, y no la película y se termina diciendo que es competencia de la Justicia de Faltas por un exceso de velocidad, por lo que reitero es importante el trabajo de la Policía efectuado luego de las denuncias realizadas, porque por más que yo sepa no tengo elementos para mostrar a Garantías y no me va a dar una medida de allanamiento, por lo que luego de reunir el material se pudo dar con estas dos personas y secuestrar los autos ”, sostuvo.

“No vamos a seguir produciendo prueba, la prueba es cuando se corre la picada, uno no puede ir a mirar libros-dijo y agregó- “la prueba es el día de la picada y después nunca más. La pena es muy chica, de seis meses a tres años, pueden solicitar una suspensión del juicio a prueba, y el legislador ha previsto que se decomisen los objetos utilizados, en este caso los autos; este es el típico caso que la pena accesoria que es el decomiso es lo que “duele”, para evitar que no lo haga más; no es la idea reprimir por reprimir”.

“Lo que se ha conseguido es juntar las pruebas para allanar y el Juzgado de Garantías dijo que luego de hacer la pericia se devuelvan los vehículos pero con la prohibición de vender o enajenar los mismos”, concluyó.

