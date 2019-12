Pidieron condena de tres años para Magrath

17 diciembre, 2019

Tres años de prisión y diez de inhabilitación para ocupar cargos públicos, solicitó hoy la Fiscalía para el ex secretario de Seguridad, Ricardo Magrath, al entender que incurrió en el delito de “coacción y perturbación a un funcionario público en el cumplimiento de sus funciones” contra el ex director de la Academia de Policía Local, Christian Palacios.



Por su parte, la Dra. Elisa Hospitaleche, quien es la abogada defensora, pidió la absolucion ya que considera que no hay pruebas y no se puede acreditar el hecho por el cual se lo acusa.

Para el día 23 de diciembre, a las 12, se fijó la lectura de la sentencia del juez Correccional Gabriel Giuliani.

