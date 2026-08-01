Poda y caída en Dunamar: fue auxiliado por Bomberos y derivado al Hospitalito

1 agosto, 2026 1.796

Este sábado, alrededor de las 15:50, en Dunamar, un hombre que se cayó de una escalera cuando podaba plantas, fue auxiliado, primero, por Bomberos Voluntarios de Claromecó y luego por el personal de Salud que lo derivó al Hospitalito.

Al llegar los bomberos, el hombre se encontraba sentado y adolorido tras el fuerte golpe de la caída en calle Remedios de Escalada. Allí, tras una primera evaluación, le colocaron preventivamente un collar cervical. Tras esta medida, aguardaron la llegada de la ambulancia del SAME que lo derivó al Hospitalito para realizarle estudios y un diagnóstico exhaustivo.

La dotación bomberil estuvo a cargo del Ayudante Mayor Enrique Escurra.

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