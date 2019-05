Polémica por la sede del juicio a la “Banda del Corsa”: se haría en Bahía Blanca

Unos 200 testigos y cinco imputados –el resto ya fue condenado mediante juicios abreviados- desfilarán ante los jueces cuando se ventilen varios hechos delictivos por los que se acusa a la llamada “Banda del Corsa”, compuesta por una decena de tresarroyenses y, para la justicia, responsable de varios delitos en esta ciudad y en Necochea. Pero la cosa no viene fácil para la realización del debate: con magistrados locales excusados por intervenciones anteriores en la sustanciación de las causas, la sede sería Bahía Blanca y hasta allí deberán trasladarse, durante varios días, el fiscal, la defensora oficial, los testigos y otros actores involucrados en la mecánica del juicio.



Los que llegarán al banquillo son Néstor Abraham, Patricio Alvarez, Jonatan Huertas, Juan José Galeano y Carlos Subrani. El resto de los presuntos miembros de la banda, Mauricio Espinosa, Guillermo Staniscia, Emanuel Medina –brindó colaboración a la justicia como arrepentido- Gonzalo Miolo y Luis Horacio Di Croce, acordaron sus condenas con la metología del juicio abreviado.

Según publica hoy La Nueva, en su segmento “Entre tasas y café”, “por la repercusión del caso y la posible connivencia policial, está considerado el juicio más importante de Tres Arroyos de al menos la última década… Pero los jueces de allá, por distintos motivos, se excusaron de intervenir y ahora tiene que hacerlo el bahiense Hugo Adrián De Rosa, pero hay un detalle: De Rosa, por razones de agenda y la tarea inherente al tribunal que representa en Bahía, el Criminal Nº 1, quiere trasladar el juicio a nuestra ciudad y no tener que viajar él todos los días”.

De acuerdo a lo que indica el contenido de la columna periodística, “en Tres Arroyos saltó la bronca, porque eso sería dificultoso y hasta costoso, teniendo en cuenta la logística de traslado de 10 detenidos -es cierto que varios están en la cárcel local- y de unos 120 testigos, casi todos de Tres Arroyos, que deberían recorrer 200 kilómetros para declarar… La resolución está en suspenso, porque la fiscalía le planteó esta inconveniencia a sus superiores, en la Procuración, y pidieron que, en definitiva, sea el juez el que se traslade a Tres Arroyos y no a la inversa. Para colmo de males, la única defensora oficial de esa ciudad tiene que tomar parte en el juicio y, de trasladarse a Bahía, durante varios días Tres Arroyos se quedaría sin funcionaria en tan sensible área”.

Fuente: La Nueva