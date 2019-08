Policía de Chaves emite comunicado sobre el recital de Lucas Sugo

Con motivo del recital del cantante Lucas Sugo, a llevarse a cabo el próximo 31 de agosto a las 23:00 hs en las instalaciones del Gimnasio Club Deportivo Independencia de Adolfo Gonzales Chaves, la Policía Comunal de esa localidad informa a las personas que pretendan concurrir que, acorde a las normativas vigentes en lo que respecta a la regulación de espectáculos de esa magnitud, se llevaran a cabo rigurosas medidas de seguridad en caso que el lugar sea habilitado.



Es importante destacar que a la fecha el salón donde se pretende realizar el evento aún no se encuentra autorizado por la autoridad Municipal, quedando supeditada a las inspecciones de infraestructura y elementos de seguridad ante eventuales hechos fortuitos.

En ese mismo contexto, acorde a las dimensiones del salón, también se llevará a cabo una inspección para determinar la capacidad ocupacional, que de acuerdo a los metros cuadrados del salón pobra albergar un estimativo de 622 personas, por lo que desde esa dependencia policial se adoptaran medidas preventivas para que no se sobrepase esa capacidad. Además de realizarán controles en la parte externa, ya que se ha tomado conocimiento que podrían haberse vendido entradas que superan dicha cifra. La medida tiende a garantizar la seguridad del evento.

Es importante destacar que, en el marco de la habilitación del salón tras cumplimentar los requisitos de seguridad exigidos por ley, el responsable está obligado a contar con un seguro de responsabilidad civil que se verá afectado si no se respetan las condiciones de infraestructura y capacidad ocupacional exigidas por ley.