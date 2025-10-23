Policía Federal de Necochea: Tresarroyense preso por posesión y distribución de imágenes pornográficas infantiles

23 octubre, 2025 0

Un tresarroyense de 30 años quedó preso esta mañana por posesión y comercialización de imágenes pornográficas de menores a través de medios tecnológicos.

La División Unidad Operativa Federal Necochea, de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, llevó adelante un allanamiento en calle Brandsen de nuestra ciudad, emitido por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Tres Arroyos, subrogado por Dra. Agustina Cedeira.

Luego de una extensa investigación, junto con la UFIJ Nº 6 de Tres Arroyos, a cargo de la Dra. Natalia Ramos, se logró determinar la existencia de un domicilio donde un individuo mayor de edad (principal investigado), poseía y comercializaba imágenes pornográficas de menores de edad a través de medios tecnológicos.

Como resultado de la diligencia se logró el secuestro de un teléfono celular y un CPU, conteniendo estos dispositivos electrónicos información trascendental, objetiva y concreta con elementos probatorios contundentes, lográndose la detención del masculino responsable.

El sujeto quedó alojado en dependencias policiales federales con asiento en Necochea, a disposición de la justicia interviniente.

Desde la Policía Federal Argentina destacaron que el procedimiento se enmarca en las acciones y lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional y forma parte del trabajo orientado a fortalecer la lucha contra los delitos.

