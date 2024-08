Policía retirado alerta sobre intento de secuestro virtual

Un policía retirado alerta a la comunidad sobre un intento de estafa a través de la modalidad de secuestro virtual que vivió en horas de la madrugada de este viernes.

Se trata de Jorge “Cococho” González, quien relató a LU 24 que “tipo 1 de la mañana recibí una llamada al teléfono fijo, donde me dicen ´hola pa´, le digo Uli, por mi hijo que vive en Tandil y me decían que le habían entrado ladrones, los habían golpeados y le pedían 10.000 dólares para liberarlos”.

“Le dije que me dejara ver cuántos teníamos, para ganar tiempo, y así llamar a mi hijo desde el celular, me fui a una de las habitaciones y gracias a Dios me respondió rápido, me aseguró que no pasaba nada, que estaban todos bien”, contó.

Con la idea de atrapar a los estafadores, “coordiné con ellos la entrega del dinero. Como para que sea un poco más creíble, le dije que tenía 8 mil dólares, por supuesto no tengo ni uno. Me dijeron que los ponga en una bolsa que en 10 minutos pasaban en una moto a retirarlos, corté y de ahí en más choque con el nefasto sistema del 911, me pidieron un montón de datos, y comprendí porque la mayoría de la gente en estos casos no denuncia”.

