Policía y Patrulla Urbana evitaron robo de una moto. Dos presos

15 mayo, 2026 3.195

Dos delincuentes intentaron robar una moto en calle Matheu al 200, situación que fue advertida por el dueño del rodado, que puso en fuga a los malvivientes, que para lograr su cometido habían dañado el tambor de contacto y traba volante mediante el uso de un elemento armado con partes de una cuchilla.

Gracias al rápido alerta a integrantes de la Patrulla Municipal se logró dar con los ladrones, en Avenida del Trabajador y Pasaje Volponi, reteniéndolos en el lugar hasta la llegada de la Policía, cuyos agentes aprehendieron a un mayor, de 20 años y a un menor de 15.

Se secuestró una moto Zanella ZB de 110 cc., en la que se movilizaban y el elemento mencionado con el cual pretendían llevar adelante el atraco.

Se destaca la importancia del trabajo articulado entre la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Patrulla Urbana, y las fuerzas policiales, lo que permitió una rápida intervención y la frustración del hecho delictivo.

Por disposición judicial, el menor fue entregado a sus progenitores, mientras que el mayor quedó a disposición de la justicia en actuaciones caratuladas “Robo en grado de tentativa agravado por la participación de un menor de edad”.

Intervienen la U.F.I.J. Nº 17 y la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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