Policías disuadidos por presuntos ladrones: “Vuelvan, acá está todo bien”

29 enero, 2020

Un caso insólito se produjo cuando un vecino denunció a las autoridades la particular situación por la que atravesó, en la noche del viernes, madrugada del sábado último, alrededor de las tres de la mañana, cuando llegó a su casa y observa a cuatro sospechosos en el patio de su vivienda.

“Detecto la presencia de cuatro personas en el patio de mi casa, por lo que decidí quedarme en el auto; desde mi teléfono me cansé de llamar al 147, después a la Comisaría, donde me dijeron que ellos no tenían nada que ver, que llamara al 911”, expresó en un mensaje enviado a LU 24.

“Vienen, y dos de los que andaban adentro de mi casa estuvieron con el patrullero, y se notaba como que preguntaron si habían llamado de ahí; le dijeron que sí, pero que había sido un error y que estaba todo bien”, dijo.

“Fui a hablar con el Comisario Sosa y me dijo que ellos se protegen de alguna manera, esto es una cosa de locos, para completarla, a mi hermano el sábado a la noche le desvalijaron la casa”, afirmó.

