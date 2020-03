“Por favor no compren lo que nos robaron” dijo la dueña de la vivienda saqueada

Andrea Luna, a quien delincuentes desvalijaron su vivienda este sábado, nuevamente habló con LU 24 y pidió a la comunidad “por favor no compren lo que nos robaron, es un acto bondadoso, les podría llegar a decir, solidarios con lo que nos robaron, estamos indignados, no dormimos en toda la noche, y ahora tenemos que pensar en alarmas, y también porque son conocidos los que entraron a mi casa, yo hice una publicación en Facebook y los identificaron diciendo que este es fulanito que se junta con menganito”.



“Creo que en algún momento ellos – por las autoridades policiales – tienen la logística y en algun momento ellos también investigan, el tema es como llegar a esta gente, porque son menores, porque entran por una p uerta y salen por la otra, creo que ellos tienen una cuestión que están un poco “atados” por el sistema de liberación de los detenidos, “si son chicos con más razón”, sostuvo.

“No soy partidaria de marchas, las apoyo desde mi lugar, pienso que no se logran cosas con ellas, pero creo que el cambio de leyes tiene que estar ya, hay que bajar la edad para que los chicos cumplan con las mismas, pero creo que yo no voy a ver el cambio”, agregó.

“No tenemos móviles, no tenemos gente, no los dejan presos , esto va a ser un libre albedrío, estoy muy triste porque nos cuesta mucho mantenernos, hoy no puedo hablar de progreso por su puesto por el momento económico, yo pongo lo mejor para que funcione mi negocio y mi marido trabaja, estamos muy tristes”.

