Posible intervención de Terminal Quequén: “Estamos atrasando 60 años”, criticó Simonetti

14 agosto, 2024

“Estamos atrasando 60 años”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, al expresar la negativa a la posible intervención del gobierno provincial en la Terminal Quequén en relación al comercio de granos.

Consideró que la medida está “fuera de época” y aseguró que es “un error”. En ese sentido, se teme que la idea se extienda al puerto de Bahía Blanca y los fluviales del interior.

“Es crear algo que no creemos que sirva, me da la impresión de que está fuera de época. Estamos atrasando 60 años. No podemos volver para atrás, eso es imposible, el mundo es otro”, enfatizó.

“Antes, cuando vendías a la Junta Nacional de Granos, tenías la base del Estado que se hacía responsable del pago. En este caso, ya pensar que la Provincia sea garante para que cobres, no sé hasta qué punto. Creemos que son maneras de hablar y decir que después son muy difíciles de poder lograr”, finalizó.

