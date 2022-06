Precio histórico de la de soja: “está muy lejos de nuestra realidad” dijo Goñi

9 junio, 2022 Leido: 261

Este jueves, el precio internacional de la soja alcanzó un nivel histórico de cotización en el mercado de Chicago. La tonelada cotizó a 650,03 dólares y en un momento de la rueda de negocios llegó a los 655,54 dólares, el valor máximo de la última década.

Por este motivo, el referente de El Agropecuario, Marcelo Goñi, dialogó con LU 24 y afirmó que “hoy la soja tocó los 655 dólares en Chicago, pero eso está muy lejos de nuestra realidad”.

“La realidad nuestra indica que hoy se comercializó soja en Necochea a 420 dólares. No más que eso”, indicó.

En ese sentido, informó: “Hoy vendemos soja a 420 dólares en Puerto Quequén o Bahía Blanca con el dólar oficial de $121,42 pesos”.

“Una tonelada de soja quedaría en $50.400 pesos, si hablamos de Chicago serían $135.000 pesos”, añadió.

En cuanto a la situación del campo explicó que “es buena, la realidad es que hay una rentabilidad baja, porque los precios agrícolas son muy buenos, pero los insumos subieron mucho”.

Además, dijo que hay una “mala cosecha de soja de segunda, muy pocas veces resulta rentable. Yo no siembro, no me gusta, es una cuestión de cada uno”.

Gasoil: “Está complicado”

Por otra parte, sobre la situación de escasez de gasoil, expresó que “está complicado”.

“Cuesta conseguir, necesitábamos para terminar de sembrar en un campo, fuimos a YPF mayorista y hasta el sábado no tiene”, agregó.

“Todas las cosas en este país se han vuelto muy tendenciosas, se vuelve más difícil analizar cualquier situación”, concluyó.

