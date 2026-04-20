Prefectura detectó pesca ilegal de un barco portugués en aguas argentinas

20 abril, 2026 0

El Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina detectó este domingo una incursión ilegal en la denominada “Milla 200”. Se trata del buque pesquero Coímbra, de bandera portuguesa, que fue captado realizando maniobras compatibles con la pesca de arrastre dentro de jurisdicción nacional.

El navío, que había zarpado del puerto de Montevideo el pasado 25 de febrero, fue localizado a la altura de Cabo Dos Bahías, en la provincia de Chubut.

Según los registros satelitales, el Coímbra ingresó aproximadamente 700 metros dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina manteniendo una velocidad de 4,9 nudos, un patrón técnico que confirma que las redes estaban en el agua.

A diferencia de operativos de años anteriores, donde era necesaria la persecución física y el abordaje en alta mar, esta vez la Prefectura aplicó el nuevo protocolo de control digital vigente desde principios de 2026.

“La detección electrónica y el seguimiento de la velocidad de navegación ahora tienen validez jurídica para sancionar”, explicaron fuentes oficiales.

Bajo esta modalidad, la Prefectura documentó la posición satelital y la velocidad del buque en tiempo real. luego notificó al capitán del Coímbra vía radiofrecuencia sobre la infracción.

Posteriormente, inició un sumario administrativo ante la Subsecretaría de Pesca, lo que impedirá que el buque opere con normalidad en puertos de la región y lo obligará al pago de multas que, según la Ley de Pesca, podrían superar los $1.000 millones de pesos.

Este caso se suma a una serie de detecciones recientes, incluyendo al buque Playa Da Cativa y al Bao Feng, marcando una tendencia de endurecimiento en la vigilancia del Atlántico Sur. El objetivo de estas sanciones no es solo recaudatorio, sino también ecológico, buscando proteger el recurso pesquero (especialmente el calamar y la merluza) de la depredación por parte de flotas extranjeras.

La Cancillería Argentina también tomará cartas en el asunto, notificando formalmente al gobierno de Portugal sobre la reincidencia de sus buques en aguas nacionales, en el marco de los acuerdos internacionales de lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.

Volver