Preocupación en Bahía Blanca por el robo de medidores de gas. Un preso

18 abril, 2026 0

Un sujeto de 39 años fue apresado in fraganti cuando se disponía a sustraer flexibles de una instalación de gas domiciliaria en un barrio de Bahía Blanca.

El episodio, generó una situación de peligro debido a la manipulación de la instalación, lo que motivó la intervención de distintos servicios de emergencia. Un suceso similar provocó un incendio en una casa, aunque sin consecuencias personales para los moradores.

La Policía, tras un llamado de alerta, acudió a Entre Ríos al 800 donde aprehendió a Jonatan Salas, quien se encontraba intentando retirar el medidor del domicilio. La maniobra implicó un riesgo potencial por la posible fuga de gas.

Preventivamente fue solicitada la presencia de Defensa Civil, Bomberos y operarios de la empresa Camuzzi, quienes trabajaron para garantizar la seguridad.

El imputado fue trasladado a la Comisaría Segunda de Bahía Blanca, a disposición de la UFIJ N°15. La causa fue caratulada como tentativa de robo.

fuente y foto: labrujula24.com

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