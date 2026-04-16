Preocupan amenazas en dos colegios locales. Urgente reunión entre autoridades educativas, municipales y policiales: Hay denuncia

16 abril, 2026 325

En los últimos días, aparecieron pintadas con amenazas de tiroteo en varias escuelas de diferentes puntos del país. Tres Arroyos no fue ajeno a esta situación ya que en dos establecimientos educativos locales también hubo carteles anunciando estos eventos para el próximo lunes.

En el caso local, se trata de la Escuela Técnica y la secundaria que funciona en la Escuela 29, donde autoridades escolares formalizaron la denuncia correspondiente y activaron un protocolo de seguridad ante los hechos.

La situación ameritó una urgente reunión entre funcionarios escolares, municipales y policiales, la cual se concretará este viernes a primera hora.

A partir de una investigación en proceso, no se descarta que la situación se deba a un reto viral que circula en redes sociales.

Fueron registrados casos similares en colegios de la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Neuquén. El común denominador es que cuentan con la fecha escrita y el anuncio de un tiroteo que va a ocurrir o advirtiendo a los alumnos que no asistieran al establecimiento.

Este jueves la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, denunció que había grafitis en las paredes. “Los vamos a matar”, decían.

Las diferentes amenazas registradas en las últimas semanas precisaron de la intervención judicial para determinar si se trataban de advertencias reales. Sin embargo, por el momento, la mayoría de los casos se tratarían de retos virales de redes sociales. De igual manera, la Justicia llevó adelante diferentes allanamientos en los domicilios de varios alumnos para identificar a los autores.

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