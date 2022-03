Preocupante: Dos menores atacaron a otro a la salida del colegio. El adulto presente no intervino

17 marzo, 2022

Un niño de 11 años fue atacado por un compañero y su hermano a la salida del colegio, los atacantes eran menores también, de 12 y 16 años, y había un adulto presente que no intervino para detener la golpiza. Además de las contusiones, la víctima presenta una complicación en su mano derecha.

Carolina García, madre del agredido contó que: “ayer a la salida del colegio, mi hijo de 11 años volvía para casa, es su primera experiencia de volver solo porque siente que ya puede hacerlo. Salió 17:50 y lo seguía un compañero de él que tiene 12 años junto con su hermano de unos 15/16, y mi hijo dijo que un adulto que los acompañaba sería el padre de estos chicos.

Lo siguieron hasta la bajada de la rampa de la municipalidad, y ahí fue que el compañero de mi hijo lo agarra de atrás y lo empujó y lo invita a pelear. Cuando mi hijo se quiso defender lo agarró el chico más grande y lo tiró al piso y lo agarró a patadas provocándole muchas lesiones.

En ese momento salió una persona de maestranza del municipio e intervino para que dejen de pegarle, si no hubiera sido por ella esto hubiera terminado peor. Cuando esta mujer intercedió, el hombre mayor levantó a mi hijo del piso diciendo que se había caído, y eso era mentira porque lo estaban agrediendo.

Unos compañeros lo secundaron hasta mi casa por si aparecían de nuevo, y cuando llegó estaba doblado de los dolores, tiene lesionada la mano y el médico se la inmovilizó por unos días ya que tiene comprometida la movilidad.

Hice la correspondiente denuncia policial, lo atendieron en el hospital para constatar los golpes, hoy me recibe la directora del colegio, y ya pedí las cámaras de la municipalidad donde se verá la situación, lo que está claro es que un adulto fue cómplice de lo que estaba sucediendo y permitió que dos menores ataquen a otro”.

Carolina García sostuvo que esto tiene que pararse, teme que la situación no termine acá, y pide que los adultos no permitan este tipo de agresiones porque todo puede terminar de una manera no deseada.

