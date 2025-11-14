Presa por pegarle a su familia con un palo de amasar

Una mujer de 26 años fue aprehendida esta madrugada en el barrio Ceferino Namuncurá de Bahía Blanca, luego de atacar a tres integrantes de su familia con un palo de amasar.



El hecho ocurrió en Sevilla al 200, y a las 3:30 quedó caratulado como lesiones en el marco de la Ley 12.569, que refiere a situaciones de violencia familiar.

Un llamado a la central de emergencias alertó sobre la situación. Un móvil del Comando de Patrullas llegó al lugar y procedió a la detención de Giselle Valentina Valenzuela Gamba, señalada como autora de la agresión.

Según informaron fuentes oficiales al sitio lanueva.com, las víctimas fueron identificadas como Yanela Nicole Vallejos Salinas (21), Juana Rosa Urueña (75) y Leonardo Sebastián Campos (48).

Este último debió ser trasladado al Hospital Municipal por un golpe en la cabeza. Si bien se aguardaban precisiones sobre la lesión, indicaron que no presentaba riesgo de vida.

En la vivienda se secuestró el palo de amasar utilizado en el ataque y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia.

