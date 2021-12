Presa y acusada de venta de estupefacientes, reclama justicia

Vanesa Curcio, imputada desde mayo de este año en una causa por comercialización de estupefacientes, efectuó un extenso descargo en la red social Facebook para deslindar responsabilidades en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal bahiense Mauricio del Cero.

En su descargo, Curcio acusa a otras personas por el delito que la mantiene tras las rejas. Y asegura que “duele mucho que me hayan arrancado de mi vida, de mis hijos a quiénes crié sola y con mucho sacrificio, porque yo sí me levantaba de lunes a viernes a las 5 am para ir a trabajar y darles una vida digna; aun así jamás sufrieron mi ausencia en sus vidas porque fui madre y padre, y tuvieron mi apoyo y acompañamiento en todo lo q vivían día a día en nuestro hogar, escuela, deportes, salidas…Nunca me sobró, ni les compré ropa de marca, ni un auto a los 15 años, pero les enseñé a respetar y a valorar lo q cuesta con esfuerzo y trabajo, y x sobre todas las cosas a decir siempre “LA VERDAD””, dice textualmente.

“En lo que va de mi detención me perdí, físicamente, cumpleaños, dí del niño, días del padre y madre y seguramente también fiestas navideñas. Porque la justicia sigue investigando. No se imaginan cuánto anto duelen los tiempos de la justicia encerrada en una cárcel SIENDO INOCENTE”, asegura la mujer.

“Tres Arroyos es chico y nos conocemos muy bien; soy empleada pública en la Municipalidad desde hace 15, vivía acorde a mis ingresos y puedo justificar mis únicos dos bienes materiales que tengo: mi casa y mi autito. ¿Tan difícil es llegar a la verdad en esta investigación sr. fiscal? sra. jueza?? No creo que lleven dos días en la justicia, ¿es necesario que un inocente pase por esto, para que logren aclarar una investigación de hace más de 2 o 3 años que no pueden o no quieren esclarecer?”, se pregunta finalmente.

