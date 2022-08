Presentan informe de nueva autopsia realizada al cuerpo de Daiana Abregú

Su resultado confirma que la joven de 26 años murió por “asfixia mecánica, sofocación y que presentaba lesiones de autodefensa” y confirma la hipótesis que sostiene la familia de la víctima.

La Asesoría Pericial de La Plata que depende de la Suprema Corte bonaerense presentó el informe final de la reautopsia practicada al cuerpo de Daiana Abregú. Este nuevo resultado confirma que la joven de 26 años murió por “asfixia mecánica, sofocación y que presentaba lesiones de autodefensa”. Esto afirma la hipótesis que sostiene la familia de la víctima desde el primer momento, sobre que fue asesinada.

Su cuerpo fue hallado en el interior de una celda de la comisaría de la ciudad bonaerense de Laprida el pasado cinco de junio. El nuevo dictamen pericial -que se presentó este viernes-vuelve a complicar a los cinco policías imputados en la causa, quienes fueron puestos en libertad la semana pasada por los resultados que arrojó un estudio que realizó la Policía Federal Argentina (PFA). Ante esto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la familia de la víctima, presentaron una queja pidiendo la nulidad del trabajo hecho por esta fuerza de seguridad.

“La Asesoría Pericial de La Plata libró el informe final de la reautopsia de Daiana. El estudio confirmó lo que sostuvimos desde el primer momento, sobre que la joven no se ahorcó” explicó Roberto Cipriano García, abogado y secretario de la CPM, a Tiempo. Continuó detallando que este nuevo análisis realizado concluye en “que murió por asfixia mecánica, por sofocación y que presentaba lesiones de autodefensa”.

“El cuerpo de peritos forenses de la Suprema Corte bonaerense, tomó en cuenta todas las pericias complementarias -que los peritos de la Policía Federal decidieron dejar de lado- e informó que no se observan surcos en la piel ni lesiones en los músculos del cuello compatibles con un lazo de ahorcadura” aseguró García. También subrayó que “al mismo tiempo, muestra que existen lesiones en el cuello compatibles con signos de autodefensa”.

“También se supo que el cuerpo de la chica estaba acostado boca arriba. Esto contradice a la versión policial sobre la posición en la que se encontró el cadáver de la joven en la celda de la comisaría de Laprida” contó el secretario de la CPM a este diario.” Nosotros habíamos exigido que se realice esta segunda autopsia con la aplicación del protocolo de Minnesota, que es una herramienta para el análisis de muertes que ocurren bajo custodia del Estado” recordó.

“El informe final resalta una serie de irregularidades de la primera autopsia, entre ellas, que no se examinó la base del cráneo, el corazón y tampoco se estudió el cuello” señaló García. Por la ausencia de estos estudios no practicados el abogado cuestionó el informe de la primera autopsia “que había determinado la causa de muerte por paro cardíaco por asfixia mecánica”.

“Los peritos de la Suprema Corte bonaerense informaron que el paro cardíaco no es una causa de muerte, sólo una descripción de que el corazón está detenido” explicó García. En relación a la asfixia mecánica, “no se interpreta cómo se llegó a esta conclusión cuando el cuello no había sido estudiado, ni fueron descriptas características asfícticas en los demás órganos”, remarcó.

“Estos resultados ponen en crisis la hipótesis del suicidio planteada por la Policía de Laprida”, denunció García. Además, “la escena en la que fue encontrado el cuerpo, fue presentada por los peritos judiciales este viernes ante el fiscal Juan Ignacio Calonje, quien la semana pasada ordenó la liberación de los cinco policías imputados en la causa por el homicidio de Daiana”.

Los miembros de la Policía Bonaerense que están imputados en la causa y fueron excarcelados son: Leandro Esteban Fuhr de 33 años, Adrián Osvaldo Núñez de 34, Juliana Zelaya de 35, Pamela Di Bin de 25 y Vanesa Soledad Núñez de 34. La liberación se produjo la semana pasada tras una decisión “exprés” que tomó el fiscal Calonje.

Lo hizo fundando su accionar en “un informe preliminar viciado de nulidad y poco serio realizado por peritos de la PFA contadas las falencias que mencioné antes” se quejó García. También aseveró que los miembros de la fuerza de seguridad fueron “defendidos públicamente por el ministro de seguridad Sergio Berni, quien además puso abogados defensores a los imputados sin conocer los detalles de la causa” denunció el abogado.

Por todo ello, la CPM y la familia de Daiana, presentaron un escrito a la jueza Fabiana San Román, pidiendo la nulidad del informe realizado por peritos de la Policía Federal. Además el informe final de la reautopsia “no deja lugar a dudas de la terrible brutalidad policial ejercida sobre la joven” ahondó García. También dijo que volverán “a insistir para que se realice una nueva junta de peritos bajo la órbita del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, como lo solicitamos en legal tiempo y forma”.

“El fiscal Calonje había rechazado el pedido que hicimos para que el ateneo de peritos se haga en sede judicial, como antes también se había opuesto a la realización de la reautopsia”, denunció el secretario. Finalizó asegurando que lo hizo “sabiendo que la primera autopsia se había ordenado sin respetar los protocolos nacionales e internacionales de actuación en caso de personas muertas bajo custodia estatal. Ahora esperamos ver el accionar de la Justicia”. FUENTE Y FOTO: DIARIOARGENTINO

