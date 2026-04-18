Preso por circular con documentación falsa y pedido de secuestro por robo

18 abril, 2026 10

Un operativo de control de la Policía Vial de nuestra ciudad terminó con un sujeto aprehendido y un vehículo secuestrado por circular con documentación apócrifa y pedido de secuestro activo por haber sido robado en Mar del Plata.

Todo ocurrió en el marco de un Operativo de Interceptación dispuesto por el titular del destacamento de Policía Vial Tres Arroyos, cuando en Ruta 3 km 520, fue interceptado un vehículo VW Fox conducido por un individuo oriundo de Tapalqué.

Previa inspección del rodado, se tomó conocimiento que circulaba con documentación y oblea de VTV apócrifas, además de establecerse que sus dominios estaban cambiados, recayendo sobre el rodado pedido de secuestro por hurto agravado de automotor perpetrado en Mar del Plata.

Se destaca la colaboración del personal de la Secretaria de Seguridad y la Estacion Comunal Tres Arroyos, llevando a cabo labores de forma mancomunada.

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