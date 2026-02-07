Preso por circular con moto robada

7 febrero, 2026 0

Un sujeto de 25 años quedó preso por encubrimiento, luego que en un control policial se verificó que circulaba en una moto con pedido de secuestro activo en una causa por robo, en perjuicio de un vecino de nuestra ciudad.

El procedimiento se llevó adelante en medio de operativos dinámicos y estáticos, en este caso, alrededor de las 19:00 horas de este viernes 06. en calle Lisandro de La Torre Nro. 400, se interceptó un motovehículo marca Zanella de 110 cc, sin dominio colocado, que al ser verificado por su número de motor y chasis, se establece que el mismo poseía un pedido de secuestro activo de fecha 16 de Julio del año 2025, ante ello se procedió a la aprehensión de su conductor, identificado como Joaquín Dicroce, de 25 años, por el delito de encubrimiento, causa que tramitara ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 13 del Depto. Judicial local.

Continuarán realizando controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad, con la finalidad de combatir el comercio ilegal de autopartes, y prevenir delitos vinculados al Hurto y/o Robo de vehículos.-

Trabajan en forma conjunta personal policial de la Comisaria 1º, Escuadrón de Caballería, Comando de Prevención Rural, y SubDDI locales, con la colaboración de personal de Tránsito municipal.

Además, fueron constatadas diversas faltas relacionadas a la ley 24449, por lo que se dio intervención al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Volver