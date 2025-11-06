Preso por encubrimiento y desobediencia: Iba en una moto robada

Continúan realizándose los operativos de control en la ciudad vinculados al tránsito de motos.

En ese marco, se informó desde la Estación Policial local que personal afectado a los mismos interceptó a un joven de 21 años que circulaba en una moto y al observar el móvil de los uniformados intentó evadirlos, y al no poder hacerlo se baja del rodado, pero es demorado por la autoridad.

Una vez procesados los datos por sistema informático, se comprobó que la moto tenía pedido de secuestro activo desde el 30 de mayo de este año, solicitado por una fiscalía de General Pueyrredón (Mar del Plata) bajo la carátula de “Robo automotor”, y se procedió a la aprehensión del motociclista, quedando alojado en la dependencia policial, por el delito de “Desobediencia, Infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal y Encubrimiento.

Tomó intervención la UFIJ 13.

