Preso por golpear a un anciano en la calle

23 abril, 2026 21

Un sujeto de 27 años quedó preso luego que la Policía constatara que agredió a un anciano en la vía pública provocándole lesiones graves.

La aprehensión del individuo se concretó en la víspera, en inmediaciones de calle Rocha al 600, dado que el Juzgado de Garantías ordenó el arresto del ahora imputado.

La agresión ocurrió cuando un hombre de 68 denunció en dependencias policiales que había sido agredido brutalmente, certificando el médico legista que efectivamente presentaba lesiones de carácter grave.

Personal policial detuvo en la jornada de ayer a un sujeto de 27 años, imputado por el delito de “Lesiones graves”, tras agredir de manera violenta a un adulto mayor en la vía pública durante la semana pasada.

La víctima declaró que el ataque ocurrió pasadas las 15 horas del 17 de abril, en inmediaciones de calle French al 700 de nuestra ciudad.

El detenido se encuentra alojado en los calabozos de la Comisaría 1º de nuestra ciudad, a disposición de la UFIJ N° 17.

Volver