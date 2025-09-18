Preso por infracción a la Ley de Drogas y tenencia de moto robada en Mar del Plata

18 septiembre, 2025 0

Un individuo de 36 años se encuentra alojado en los calabozos de la Comisaría 1º local, luego que en un allanamiento realizado en su vivienda se hallara una moto con pedido de secuestro activo por haber sido robada en Mar del Plata, además de secuestrarse droga, elementos de corte, celular y dinero en efectivo.

De acuerdo con información oficial, se realizó una diligencia judicial en un domicilio de calle Liniers al 1200, en el marco de una causa por hurto de motovehículo en Tres Arroyos, la orden fue emanada por el Juzgado de Garantías local.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia de una vecina de nuestra ciudad. La requisa arrojó como resultado el secuestro de un teléfono celular, un Motovehiculo marca Honda Titan de 150 cc, sobre el que pesaba un pedido de Secuestro Activo, de fecha 14 de Marzo del año 2024, por el delito de Robo Agravado (realizado con armas de fuego) en la ciudad de Mar del Plata, documentación a nombre del damnificado identificado como Scarpati Fernando Leandro con domicilio en la ciudad balnearia, y asimismo secuestrándose la cantidad de 9,8 gramos de cocaína (comprobado luego del test orientativo), 43 gramos de sustancia de corte (bicarbonato, o símil) y 141.000 mil pesos en moneda nacional.

En consecuencia, y ante ello se procede a la aprehensión del morador de la vivienda, de 36 años, por el delito de Encubrimiento, e Inf. Ley 23737, quien además en primera instancia fuera el investigado por el delito de hurto del motovehículo denunciado localmente.

Continúan las investigaciones y el sujeto continúa alojado en el sector de calabozos de esta Estación de Policia de Seguridad a disposición de la UFIJ Nº 16 a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo.

Trabajó en el procedimiento, personal GTO de la Estación de Policía de Seguridad Tres Arroyos, Comisaria Primera, a cargo del Comisario Cristian Tedini, en forma conjunta con el Escuadrón de Caballería local, a cargo del Subcomisario Gabriel Saracino, y personal del CPR local a cargo del Subcomisario José Romero.

Volver