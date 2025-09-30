Preso por tenencia ilegal de arma de fuego

Un individuo de 29 años quedó preso luego que la Policía secuestró arma y municiones sin la debida documentación que acredite tenencia y propiedad. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías local.

Las diligencias judiciales se realizaron en dos viviendas luego de una situación de agresión mutua entre el preso y otro sujeto de 20 años, que resultó baleado en su rodilla izquierda en un episodio ocurrido el sábado por la noche, en la vía pública, en inmediaciones de calle Reina Margarita al 1300 de nuestra ciudad.

Los registros domiciliaros se concretaron en calle La Rioja al 1300, secuestrando municiones calibre 22 y en Reina Margarita al 1200, incautando una pistola marca Glock calibre 380, un cargador mismo calibre, un cargador calibre 22, cuatro municiones calibre 38, diez municiones calibre 32, y 29 municiones calibre 380, arma que carecía de la correspondiente documentación por lo que se procedió a la aprehensión del morador de 29 años, siendo trasladado a la Comisaria 1° a los fines legales pertinentes. Se instruyen actuaciones por Infracción Art. 189 bis del Código Penal con intervención de la UFIJ N° 17 del Depto. Judicial local a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo.

