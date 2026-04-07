Preso por Violencia de Género, tenencia de armas y estupefacientes

7 abril, 2026 0

Este lunes a la tarde personal de la Comisaria Primera de Tres Arroyos, el pasado 2 de abril una mujer de 30 años denunció a su novio por Violencia de Género, a raíz de esto realizaron una investigación dando con el paradero de este sujeto quien termino aprehendido.

Durante el allanamiento encontraron un arma de fuego, por la misma iniciaron las tareas investigativas de rigor, y se solicitó la correspondiente Orden de Registro Domiciliario otorgada por el Juzgado de Garantías local.

Además, secuestraron 1.065 gramos de Marihuana, y teléfonos celulares, procediéndose a la aprehensión del novio de la denunciante, labrándose en forma separada actuaciones por Inf. Ley 23737.

En el caso interviene la UIFJ Nro. 16 del Departamento Judicial Local, el detenido se encuentra alojado la Seccional Policial.

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