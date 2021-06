Presos recapturados: Cheppi destacó la labor del fiscal y la Policía

El comisario inspector Gustavo Cheppi, de la Superintendencia Región Sur de la Policía, se refirió hoy a la recaptura de dos de los cinco fugados de la Comisaría Primera -que se suman al primero de los hallados, Javier Moisés Gorostegui- y aseguró que estarán momentáneamente en esa dependencia hasta que llegue un cupo en el Centro de Operaciones Policiales para ser derivados a otra comisaría, y luego a una unidad penal.

Cheppi atribuyó el éxito de los procedimientos que permitieron dar con los dos fugitivos a la investigación llevada adelante por el fiscal Gabriel Lopazzo y la Policía de Investigaciones, que con información recibida previamente lograron encontrar en casa de su madre a Joel Gorostegui. Y con una modalidad similar, se obtuvo la orden de allanamiento de una vivienda de alquiler por día, donde capturaron finalmente a Franco Fabián Soto.

Respecto del destino de ambos, Cheppi indicó que “el doctor Lopazzo interviene en las causas por las que fueron detenidos oportunamente, y también en la paralela vinculada a la evasión. Y los movimientos que se registren con ellos de aquí en adelante dependerán de la orden del Juzgado de Garantías, que ordene su remisión a una unidad penal, y del Centro de Operaciones Policiales, que buscará una comisaría habilitada para albergar detenidos”.

El jefe policial destacó el trabajo que vienen haciendo la Comisaría Primera y la Sub DDI local, “que me ponen en conocimiento todos los días de lo que están haciendo. Y la ciudadanía ha colaborado mucho, porque nos han dado mucha información. De Soto se tenían datos desde alrededor de un mes, incluso estaba la posibilidad de tener que viajar a otra ciudad, pero finalmente ayer se encontraba en Tres Arroyos y pudo ser detenido. Y además la tarea del doctor Gabriel Lopazzo ha sido muy importante en cuanto a la evaluación de la información y las medidas a solicitar al juez de Garantías, un trabajo que fortalece a lo que hace la Policía con el aval y el apoyo del fiscal”.

Las capturas

En torno a los procedimientos en los que se produjo la recaptura de los prófugos, Cheppi advirtió que no ofrecieron resistencia. Y aseguró que tanto en este caso como en los allanamientos realizados en procura de esclarecer el robo de armas y otros elementos al Centro de Reentrenamiento Policial, de los que participó, “no se producen inconvenientes porque previamente se hace una reunión de trabajo con todas las fuerzas policiales que posee Tres Arroyos, que afortunadamente tiene a Caballería, la DDI misma, la Policía Rural, de manera que se estudian los posibles accesos y lo que podrían ser vías de intento de fuga de los sospechosos”.

“Más que un intento de levantarse y querer irse del lugar, más de eso no puede suceder porque se ven superados por la cantidad de policías que participan del allanamiento”, describió Cheppi, quien confirmó que las detenciones de Soto y Gorostegui se produjeron en Sebastián Costa al 100 –un departamento de alquiler diario- y Blanco Encalada al 1000, respectivamente.

Finalmente, el jefe policial admitió que “fue una falla la evasión de estas personas, pero la policía nunca dejó de trabajar para encontrarlos, se han hecho una gran cantidad de allanamientos que por ser negativos no se han informado, pero se ha dado respuesta, lo mismo con el robo al Centro de Reentrenamiento rápidamente esclarecido. Todo eso además sin dejar de operar en el contexto de la pandemia. Por eso le pedimos a la gente que siga colaborando y aportando información”.

