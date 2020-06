Presunta mala praxis: No habrá autopsia y esperan pericia de la Corte en el caso de una joven madre fallecida

Con los elementos con que cuenta tras el secuestro de la historia clínica y muestras patológicas en el Centro Municipal de Salud, y el dictamen elaborado a partir de esa información, la Fiscalía Nº17, subrogada por el doctor Carlos Facundo Lemble, determinó que no se hará autopsia pero sí se aguardarán los resultados de una profunda pericia médica a realizar por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en el caso de presunta mala praxis que tuvo por víctima a la joven Eugenia Gómez de Saravia. La nombrada falleció en esta ciudad el 15 de mayo, a los 25 años.

El padre de la joven hizo la denuncia tras su fallecimiento, que se produjo días después del alumbramiento de una criatura y luego del cual sufrió una infección generalizada.

Lo que los investigadores buscan determinar es si el deceso se produjo o no por causa de algún mal proceder médico durante la intervención cesárea o en el tratamiento posterior.

Para eso, según se indicó a LU 24, además de incautarse por orden judicial las muestras patológicas que se le habían tomado en el nosocomio y su historia clínica, se secuestraron también los libros y registros de Guardia que darían cuenta de atenciones anteriores de Gómez de Saravia que no figuraban en su historia clínica.

Recién luego de la pericia de la Corte se tomará una decisión respecto de la prosecución de la causa, si hubo o no mal proceder médico en las intervenciones u omisiones que podrían haber devenido en el fallecimiento de la joven, y en ese caso quién o quiénes serían los responsables.

