Prevención y control: Amplio operativo policial de identificación de vehículos y personas

1 agosto, 2026 9

En el marco de tareas preventivas y de control, se llevó a cabo en la noche de este viernes, un operativo de saturación, identificación e interceptación vehicular, supervisada por el Superintendente de Seguridad Región Interior Sur, Comisario General Gonzalo Evaristo Bezos.

Los controles se realizaron en distintos puntos de la ciudad, donde trabajaron en conjunto personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos Comisaria Primera, Escuadrón de Caballería, Comando de Prevención Rural, SubDDI y Tránsito perteneciente a la secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Fueron identificadas 112 personas, se inspeccionaron 89 vehículos (entre motovehículos, automóviles y camionetas), uno de ellos (camioneta), por sistema informático, arrojó una prohibición de circular. Además, se labraron actas por infracción a la Ley de Tránsito.

Las autoridades policiales informaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose de manera periódica en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención, y fortalecer la seguridad mediante el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas y áreas del municipio.

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