Primera noche con restricciones: un detenido, vehículos secuestrados y alcohol incautado

24 octubre, 2020 Leido: 585

El secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, informó por LU 24 que en los controles realizados durante el transcurso de la primera noche con restricciones para circular vigentes “hemos tenido un detenido, secuestrado alcohol, incautado tres motos y otros vehículos. Todo por cuidarlos, no es un capricho”. No obstante, estimó que hubo “entre 85 y 90 % de acatamiento” a las medidas dispuestas por el Departamento Ejecutivo para poder frenar el avance del coronavirus en Tres Arroyos.



El funcionario explicó que los controles se llevaron a cabo de “una manera dinámica y constante. Participó personal de la Secretaría de Seguridad, Policía Comunal y dependencias descentralizadas, como Caballería, CPR y demás. Teníamos de 9 a 11 móviles constantemente en marcha que recorrieron plazas, barrios, el Parque Cabañas, la Av. Monteagudo, los lugares que siempre son de mayor convocatoria a pesar de estar diciendo todo el día que no se hagan reuniones sociales y que se use el barbijo”.

“Es difícil entender que no se entiende lo que pasa”

Cordiglia sostuvo que “la idea fundamental de esto no es generar una restricción por la restricción misma sino por la salud de los tresarroyenses”. “Es difícil a veces, desde este lugar del control, entender que no se entiende lo que pasa. La gente se enoja o se pone violenta. Hemos tenido un detenido, secuestrado alcohol, incautado tres motos y otros vehículos. Todo por cuidarlos, no es un capricho”, expresó.

“Acostumbrado a andar de noche y ver los movimientos, entre un 85 y 90 por ciento de acatamiento hubo”, sostuvo. Asimismo, indicó que fueron personas de entre 19 y 50 años las que conformaron el porcentaje restante, que no acató las medidas.

“Esta noche apuntamos al 100 %. No hay margen de nada”

“Voy a poner una pequeña dosis de optimismo porque esto salió ayer entere el mediodía y media tarde. Puede ser que alguien no escuchó o vio algo. Esta noche apuntamos al 100 %. No hay margen de nada”, remarcó.

“Desde las 8 se empieza a recorrer las calles y se infracciona, si corresponde, por el tema de uso de barbijo o de comercios con gente dentro que no lo tienen. Después se sigue con las plazas y el Parque Cabañas. Queremos que entiendan que no se aglomeren, que no compartan el mate, aunque suene reiterativo”, explicó.

Finalmente, Cordiglia anunció que los controles continuarán desarrollándose.

