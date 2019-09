Principio de incendio en una cocina en Belgrano al 1100 (Video)

Un principio de incendio se registró esta noche, alrededor de las 21:30, en el domicilio de avenida Belgrano 1130. Allí reside Sofía Ongarini, junto a su hijo que no se moviliza por sus propios medios, quien se encontraba pintando y en la cocina limpiaba un rodillo con thinner, cuyo vapores habrían tomado contacto con el termotanque y se generó el siniestro.



La mujer apenas sufrió una lesión en sus manos. Una ambulancia del SAME llegó al lugar pero no tuvo que intervenir. También concurrieron los bomberos y la policía.