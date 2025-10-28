Pringles: 4 años de prisión a dos hombres por matar y faenar ciervos en un campo

28 octubre, 2025 0

El Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Bahía Blanca condenó a Carlos Daniel Gorordo y Lucas Ezequiel Oviedo a la pena de 4 años de prisión, por ingresar a un campo y matar a tres ciervos.

Según la investigación realizada por el Equipo de Delitos Rurales, tramitada en la UFIJ N.º 7, a cargo de la fiscal Marina Lara, el hecho ocurrió el 24 de octubre de 2023 cuando Gorordo y Oviedo se apoderaron de manera ilegítima de tres ciervos raza Dama, de entre 3 y 4 años, que se encontraban dentro del establecimiento rural ubicado en el Cuartel XII del Partido de Coronel Pringles, al que ingresaron previo cortar el alambrado perimetral.

Ya en el interior del campo, mataron y faenaron a los animales, dejando sus cabezas, patas y vísceras en el lugar para luego darse a la fuga en una motocicleta tipo enduro.

Uno de los acusados realizó una publicación con fotos en su facebook jactándose de lo que había hecho, donde se pueden observar a los ciervos cazados cargados en una moto, posteo que fue comentado por el otro imputado, quien señala: “…La paisano gracias a dios salimos con mucho peso”.

A través de distintas tareas investigativas, Personal del Comando de Prevención Rural de Coronel Pringles recolectó los elementos de prueba necesarios para llegar hasta los autores del hecho.

En el lugar se realizaba senderismo, avistaje de animales silvestres, recibían gente en “Fra Pal” para luego dirigirse hacia ese campo que se encuentra a unos 2.000 metros. Allí, se ingresaba caminando a campo traviesa y los visitantes podían observar a los ciervos, antílopes, búfalos y ñandúes, entre otras especies.

Gorordo y Oviedo fueron condenados como coautores penalmente responsable del delito de abigeato agravado por haberse realizado el apoderamiento con fuerza en las cosas, como señala el artículo 164 del Código Penal.

