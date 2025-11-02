Pringles: adolescente de 16 años muere al chocar su moto contra un camión

2 noviembre, 2025 4.039

En la tarde de este domingo, en Coronel Pringles, un adolescente de 16 años murió tras chocar su moto con un camión en la Ruta Provincial 51. Otro chico, de 14, iba como acompañante y resultó herido; fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado.

El hecho ocurrió pasadas las 18, a la altura de los boulevares 64 y 68. La víctima fatal fue identificada como Joaquín Sáenz Valiente, quien falleció en el acto.

Ambos jóvenes salían del Club de Pelota cuando chocaron contra un Scania que circulaba en sentido norte-sur. El vehículo de carga era manejado por Sebastián Díaz, de 43 años, residente de Río Gallegos.

La ruta fue cortada por completo para permitir el trabajo de la Policía Científica de Coronel Suárez que realizó las pericias correspondientes.

Personal de la Ayudantía Fiscal local tomó intervención en la causa.

Foto: El Diario de Pringles

Volver