Pringles: detienen a un hombre que le “rompió la cabeza” a su pareja

7 noviembre, 2025 0

Un hombre de 30 años quedó detenido la tarde de este jueves en Pringles después de que su pareja se presentara en el hospital con una fuerte lesión craneal.

La víctima, una mujer de 37 años, refirió a los médicos que se desvaneció tras la golpiza y se le detectó una fractura de cráneo con hundimiento.

El detenido fue identificado como Mauricio Rómulo Dragani, quien fue detenido en su vivienda en calle Villegas al 800 de Pringles y se le acusa de tentativa de homicidio.

