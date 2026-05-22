Pringles: Dos heridos por un choque en la ruta 51

22 mayo, 2026 174

Una fuerte colisión se produjo este viernes en el acceso a Coronel Pringles, sobre la Ruta 51, en la que dos hombres resultaron heridos por lo que fueron trasladados en ambulancia al hospital local.

Luis D’Amico y Alberto D’Amico iban en un utilitario que chocó con la parte lateral de un camión; según informaron, las heridas no fueron de gravedad.

El rodado menor circulaba por Boulevard 40, mientras el mayor viajaba en sentido Pringles-Bahía Blanca.

En el lugar trabajaron personal policial, de la Guardia Urbana Municipal y bomberos voluntarios.

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