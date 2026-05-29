Pringles: Lo ató a la cama y filmó la tortura

29 mayo, 2026 35

En Coronel Pringles, un hombre ató a otro a la cama y lo torturó con un cuchillo. La escena quedó filmada en el celular del propio agresor, quien viralizó el video.

La víctima, identificada como Matías Regalía, de 29 años, se acercó a la casa de un amigo para festejar su cumpleaños. Luego de una discusión, Regalía decidió irse del lugar, pero antes habría robado un sobre con droga.

Ya en otro domicilio y mientras Regalía dormía, fue atado a una cama y torturado. En las filmación el agresor acusa a la víctima de haber golpeado a una mujer, pero fuentes judiciales indicaron que la agresión se habría generado por el supuesto robo de la droga.

Según la versión de los familiares de la víctima, primero lo durmieron con drogas y cuando despertó lo estaban torturando, realizándole cortes en el rostro con un cuchillo. Además, expresaron que a través de las redes sociales los agresores continúan burlándose de la víctima.

Regalía realizó la denuncia de lo ocurrido y, hasta el momento, la Ayudantía Fiscal de Coronel Pringles llevó adelante cuatro allanamientos. Aunque se secuestraron elementos de interés para la causa, no hay detenidos. También trabaja en el caso la UFIJ N.º 19 de delitos de tráfico de estupefacientes.

Con información de La Brújula

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