Pringles: Motociclista en terapia luego de colisionar en la Ruta 51

26 febrero, 2026 0

Un motociclista de 32 años se encuentra alojado en terapia intensiva luego de haber protagonizado un accidente de tránsito en la Ruta 51, a la altura del ingreso a Coronel Pringles.

Las causas se investigan y el otro rodado involucrado fue una camioneta conducida por Gabriel Osvaldo Galduroz, de 61 años. Luciano Begunzza circulaba en su moto por la ruta 51 en el mismo sentido que la Ford Ranger.

Begunzaa permanece internado en cuidados intensivos del hospital pringlense, presentó al momento de ingreso contusión pulmonar, tres costillas fracturadas, fractura de clavícula y su pronóstico de evolución es reservado.

Con información de elorden.com

