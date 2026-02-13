Pringles: secuestraron autos que corrían picadas en el Acceso Romano

A partir de actuaciones sumariales de principios de enero, la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Pringles, por una picada que realizaban dos autos en el acceso Aroldo Romano de esa ciudad, secuestró en las últimas horas los vehículos involucrados.

Con el soporte probatorio de las imágenes de las cámaras de monitoreo municipal, la Policía avanzó con la causa por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, con intervención del ayudante fiscal pringlense, Javier Vázquez.

Tras recibir una orden de allanamiento dispuesta por la Justicia de Garantías, se secuestraron los vehículos involucrados en la peligrosa maniobra vial: dos Volkswagen Gol, uno blanco y otro negro, que pertenecen a personas distintas, residentes de Pringles.

El artículo 193 bis del Código Penal establece penas para aquel conductor de automóvil o motocicleta que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor.

