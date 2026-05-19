Pringles: un trabajador a terapia intensiva tras una explosión en una gomería

19 mayo, 2026 280

Un trabajador resultó gravemente herido tras una explosión en la gomería “Dhuau” de Coronel Pringles.

Por causas que se tratan de establecer, una cañería de gas explotó y el hombre herido, de 64 años, fue identificado como Pedro Miguel D’Alessandro, quien fue trasladado al hospital, donde se encuentra internado en terapia intensiva por quemaduras e inhalación de dióxido de carbono.

Trabajaron en el lugar Policía Científica y peritos de Bomberos. Interviene la UFIJ Nº 9.

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