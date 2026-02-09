Procesaron a Diego Spagnuolo por las coimas en la Agencia de Discapacidad

9 febrero, 2026 0

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

La decisión alcanzó a otros 18 acusados y además se ordenaron nuevas declaraciones indagatorias, según la resolución a la que tuvo acceso el portal de noticias de Infobae.

Para el Juez se montó un “sistema de retornos” por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad “a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”.

La investigación “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

La Agencia “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, agregó el juez.

La resolución remarcó que hubo una “puesta en escena” a la hora de la competencia de precios, el paso imprescindible para las contrataciones públicas, en la adquisición de medicamentos de alto costo y baja incidencia.

Se invitaba a las cuatro droguerías implicadas, que en la mayor parte de los casos se “turnaban” para ofertar: en los procesos de adquisición de medicamentos generalmente lo hacían Profarma y Génesis (y eran adjudicadas), mientras que en las compras de insumos (principalmente, en la categoría de “implantes auditivos”) presentaban oferta New Farma y Floresta (y también eran adjudicadas), detalla el fallo. Además, todas estaban vinculadas entre sí, fueron dadas de alta como prestadoras en ANDIS el mismo día y en respuesta a un pedido urgente de autoridades del organismo.

A este escenario se sumó el pago de sobreprecios. “En concreto, las ofertas de estas empresas eran injustificadamente caras, incluso en comparación con otras compulsas que transitaban paralela y simultáneamente en la propia ANDIS”, para adquisición de medicamentos generales, detalló el fallo.

En este contexto, la prueba revela que durante la gestión de Spagnuolo el funcionamiento de la ANDIS “se orientó a favorecer de manera oculta e indebida determinados intereses privados, en el marco de claros conflictos de interés que incluyeron el pago de sobornos”.

“El detrás de escena refleja no sólo un estrecho vínculo (personal, comercial, laboral) entre los funcionarios (ubicados en posiciones claves, tal como fuera abordado) y los distintos actores privados, sino una coordinación, sostenida en el tiempo, determinada a la adjudicación direccionada de adquisición de medicamentos e insumos PACBI, con sobreprecios”, se analizó en el procesamiento.

Spagnuolo fue “la máxima autoridad y estuvo a cargo de la gestión de la Agencia durante el período en el que tuvieron lugar las prácticas corruptas”, concluyó el juez.

Además de haber colocado en puestos claves a “personas que respondían a intereses ajenos a la administración -los de la organización delictiva-, articuló y supervisó el direccionamiento de las compulsas de precios en beneficio de determinadas droguerías, a cambio de sobornos”.

Spagnuolo argumentó “ceguera frente a los hechos” en contraste con reclamos que recibía por parte de droguerías excluídas del Programa Federal Incluir Salud.

Por ejemplo, un directivo de una de estas firmas declaró testigo bajo juramento de verdad que puso al descubierto lo que pasaba ante el entonces funcionario y le reclamó por “un puñado de empresas seleccionadas a dedo, y operadores externos manejan este perverso y corrupto sistema de compras”.

Entre otros elementos para procesar a Spaguolo, el juez tuvo en cuenta la máquina de contar billetes encontrada en la casa del funcionario “necesaria para instrumentar la entrega y recibo de dinero dado que la ilicitud de las maniobras forzaba su clandestinidad (la calidad de funcionario de Spagnuolo impedía, por ejemplo, recurrir a transferencias bancarias)”.

También enumeró los encuentros presenciales entre el director de la agencia y otro procesado, Miguel Ángel Calvete o gente de su entorno: quedó registro de cinco visitas realizadas por Calvete en la vivienda de Spagnuolo y también se probaron pagos de Calvete a un “mueblero” contratado por el ex titular de ANDIS.

Los cuatro “jefes”

La resolución, de más de 300 páginas, describe una estructura jerárquica clara. Spagnuolo no habría actuado solo. El juez lo procesó como presunto jefe de la asociación ilícita junto a su segundo en el organismo, Daniel Garbellini, y a dos supuestos operadores: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Estos dos últimos, vinculados históricamente al negocio de las droguerías y con pasado en la política, fueron señalados como los cerebros externos que “controlaban la ANDIS desde afuera”. Según la prueba recolectada, habrían digitado las compras abusando de la situación de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios a droguerías amigas.

Aunque los procesados permanecerán en libertad, el golpe económico es fuerte: Casanello trabó un embargo de 202.247.451.393 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos casi similares para cada uno de los cuatro principales acusados.

Los 19 procesados

La resolución alcanza a funcionarios de la gestión libertaria, empleados de carrera y empresarios. La nómina completa es la siguiente:

Procesados como jefes de la asociación ilícita:

Diego Orlando Spagnuolo (Exdirector Ejecutivo de ANDIS)

Daniel María Garbellini (Exsubdirector)

Miguel Ángel Calvete (Operador externo)

Pablo Atchabahian (Operador externo)

Procesados como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (Exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Excoordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (Exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (Empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (Exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

fuente y fotos infobae.com

Volver