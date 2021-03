Productor afectado por vandalismo en su campo denuncia amenazas

Humberto Zandstra, productor agropecuario que sufrió la rotura de un silo bolsa en las últimas horas en su establecimiento, habló para referirse al hecho delictivo con LU 24, y sostuvo que “pudimos por suerte hacerle un poncho al silo, antes de la garúa, por lo que no he tenido mayores pérdidas”, a la vez que denunció públicamente amenazas por parte de menores que ingresan con perros galgos a cazar a su establecimiento.



Zandstra denunció una particular situación por la que transita,” ya que su campo “empieza en calle Ejército de los Andes, frente al Barrio Ruta 3 Sur, y no respetan la propiedad privada.

“El pueblo se vino para este lado, yo hace sesenta años que vivo en el campo, lo heredé de mi padre”, sostuvo y denunció que “los menores de edad ingresan sin tapujo, yo trato de hacerles entender que es una propiedad privada, tengo cien hectáreas sembradas y hacienda; el año pasado ya me prendieron fuego la camioneta, y ahora me rompen el silo bolsa, en junio hicieron algo similar”.

“Hice la denuncia a la mañana y a la tarde estuvo el CPR y Científica, y ellos saben que como son menores no pueden hacer nada; ellos me amenazan, la semana pasada eran 4 menores de edad con 10 galgos andando en propiedad privada, y sale una liebre y salen 6 o 7 galgos entre mis vacas”, relató.

“Yo les dije que esto se termina, que no puede ser y me amenazaron, me dijeron si no te había alcanza con que te prendieran fuego la camioneta, ahora te vamos a prender fuego ese lote de maíz”; estoy atado de pies y manos, sin que nadie me aporte soluciones, y bueno, tendré que convivir con este flagelo”, concluyó.

