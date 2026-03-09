Promulgaron la ley que baja la imputabilidad a menores

9 marzo, 2026 0

A apenas diez días de haber sido aprobada por el Congreso, el Gobierno nacional promulgó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, una normativa que introduce cambios profundos en el sistema judicial argentino al establecer la responsabilidad penal desde los 14 años y definir un esquema específico de sanciones para adolescentes que cometan delitos antes de los 18.

La ley fue publicada en el Boletín Oficial y reemplaza el sistema vigente hasta ahora, fijando criterios claros sobre penas, medidas socioeducativas y modalidades de detención para menores en conflicto con la ley penal.

El nuevo régimen busca combinar sanciones judiciales con medidas educativas y de reinserción social, con el objetivo de que los jóvenes comprendan la gravedad de sus actos y puedan reinsertarse en la sociedad.

Cómo funcionará el nuevo régimen penal juvenil

La normativa establece el marco legal para adolescentes de entre 14 y 18 años que sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Según el texto oficial, el sistema apunta a promover en los jóvenes “el sentido de la responsabilidad legal por sus actos”, además de favorecer su educación, resocialización e integración social.

En ese contexto, el esquema judicial incorpora herramientas que combinan sanciones penales, programas educativos, tratamientos y medidas de seguimiento, priorizando alternativas a la prisión en los casos menos graves.

Asimismo, se determina que los adolescentes detenidos no podrán compartir lugares de alojamiento con personas adultas, y que los centros destinados a su custodia deberán contar con equipos profesionales especializados para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley.

Seis meses para implementar el nuevo sistema

La ley establece un plazo de seis meses para que el sistema judicial y los organismos estatales adapten su estructura y protocolos antes de la implementación plena del nuevo régimen.

Durante ese período, deberán reorganizarse tribunales, programas de asistencia, dispositivos de seguimiento y centros de detención especializados.

Además, el texto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones al nuevo marco normativo.

En paralelo, el Poder Ejecutivo nacional tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar la aplicación del sistema junto con las distintas jurisdicciones del país.

Puntos clave del nuevo Régimen Penal Juvenil

Imputabilidad desde los 14 años

Uno de los cambios centrales de la normativa es que los adolescentes podrán ser penalmente responsables a partir de los 14 años cuando sean acusados de delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Esto implica que la Justicia podrá investigar, juzgar y sancionar penalmente a menores dentro de ese rango etario bajo el nuevo sistema juvenil.

Fin de una ley vigente desde la dictadura

La normativa deroga el régimen de responsabilidad penal de menores establecido por la Ley 22.278, que estaba vigente desde 1980 y había sido sancionado durante la última dictadura militar.

Con la nueva legislación se busca modernizar el sistema de justicia juvenil, incorporando criterios basados en estándares internacionales sobre derechos de niños y adolescentes.

El nuevo régimen pone el foco en la formación del adolescente y la comprensión del delito cometido.

Las sanciones deberán tener un componente socioeducativo orientado a reducir el riesgo de reincidencia y favorecer la reintegración del joven a la comunidad.

Medidas alternativas a la prisión

Entre las herramientas que contempla la ley aparecen diversas sanciones no privativas de libertad, como, por ejemplo: realización de servicios comunitarios, participación en programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima o restricciones para concurrir a determinados lugares.

Estas medidas buscan ofrecer respuestas judiciales proporcionales, especialmente en delitos de menor gravedad.

La prisión será la última instancia

El régimen establece que la privación de la libertad deberá aplicarse de forma excepcional, únicamente cuando otras medidas no resulten adecuadas.

En esos casos, la detención podrá cumplirse en: el domicilio del adolescente, institutos abiertos y centros especializados para menores

Máximo de 15 años de prisión y sin perpetua

La ley fija que los menores no podrán recibir penas de prisión ni reclusión perpetuas.

En cambio, establece un límite máximo de 15 años de privación de libertad, incluso en delitos graves.

Posibilidad de probation para delitos menores

Para hechos de menor gravedad, los jueces podrán aplicar la suspensión del proceso a prueba (probation).

Este mecanismo permite suspender el juicio si el adolescente cumple determinadas condiciones, entre ellas: reparar el daño causado, realizar tareas comunitarias o cumplir programas de formación o asistencia.

Si el joven cumple con las condiciones fijadas por la Justicia, el proceso penal puede quedar sin efecto.

